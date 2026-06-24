СКР возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Соликамске

ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Обход города Соликамска». На 11 км трассы водитель не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет, после чего автобус врезался в дерево. Четыре пассажира получили травмы: двоих из них направили в травмпункт, еще один госпитализирован в больницу. Еще одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.