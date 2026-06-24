Обгоревшее тело полицейского найдено в горах Алматинской области

«23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Подтверждается, что он был сотрудником полиции», — говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые, включая супругу и сына погибшего. Все они помещены в изолятор временного содержания.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — заключили в полиции.