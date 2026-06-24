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Обгоревшее тело полицейского найдено в горах Алматинской области

Конаев. 24 июня. КазТАГ — В Кегенском районе в горной местности обнаружено обгоревшее тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Источник: КазТАГ

«23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Подтверждается, что он был сотрудником полиции», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые, включая супругу и сына погибшего. Все они помещены в изолятор временного содержания.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — заключили в полиции.