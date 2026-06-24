Французским политикам разрешили не носить пиджаки и галстуки из-за жары

В условиях аномальной жары французским депутатам разрешили посещать заседания без пиджаков и галстуков. Это решение приняла председатель Национального собрания, ослабив действующий дресс-код для парламентариев.
Как сообщает журнал Paris Match, теперь законодатели могут появляться на рабочих местах и в зале заседаний без строгих элементов гардероба. Кроме того, для ряда депутатов был одобрен вариант работы из дома. Волна зноя охватила многие регионы Европы с середины прошлой недели и продолжается до сих пор.
В Париже столбики термометров могут подниматься до 40 градусов по Цельсию. Каждый день фиксируются новые температурные рекорды.
В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.