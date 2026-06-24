Французским политикам разрешили не носить пиджаки и галстуки из-за жары

Как сообщает журнал Paris Match, теперь законодатели могут появляться на рабочих местах и в зале заседаний без строгих элементов гардероба. Кроме того, для ряда депутатов был одобрен вариант работы из дома. Волна зноя охватила многие регионы Европы с середины прошлой недели и продолжается до сих пор.