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В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали четыре человека.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. В городе Соликамске рейсовый автобус попал в аварию, четыре человека получили травмы, сообщили прокуратура Пермского края и глава округа Александр Русанов.

«Пострадали пассажиры, им оказывается медицинская помощь. Соликамская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП», — заявили в надзорном ведомстве.

Авария произошла на улице Всеобуча — автобус съехал в кювет.

Глава Соликамского округа уточнил, что пострадавших четверо. Двоих отправили в травмпункт, одного — в городскую больницу. Четвертая пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.