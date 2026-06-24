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Из Челябинской области выдворили 35 иностранцев-нарушителей за день

Въехать снова в Россию они не смогут.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 24 июня, полицейские и судебные приставы выдворили из Челябинской области 35 иностранцев, нарушивших российское законодательство. Еще 95 мигрантов-нарушителей ожидают выдворения в центре временного содержания, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Каждый нарушитель подвергнут административному принуждению в виде неразрешения въезда в Россию. Данная мера позволит не допустить повторного нарушения миграционного законодательства РФ», — уточнили в ведомстве.

С начала 2026 года в Челябинской области закрыли въезд в страну 1585 нарушителям. В отношении 1039 иностранцев приняты решения о выдворении. Выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства находится на постоянном контроле у руководства полицейского главка.