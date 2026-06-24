Из Челябинской области выдворили 35 иностранцев-нарушителей за день

С начала 2026 года в Челябинской области закрыли въезд в страну 1585 нарушителям. В отношении 1039 иностранцев приняты решения о выдворении. Выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства находится на постоянном контроле у руководства полицейского главка.