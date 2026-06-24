От Кубы до Нигерии: в Оренбуржье иностранные гости форума «Евразия Global» спели гимн России

В этом году участниками форума стали 160 молодых лидеров. Почти треть из них — иностранные делегаты, прибывшие из Индии, Вьетнама, Кубы, Пакистана, Китая, Нигерии и других государств. Как отмечают организаторы, в Год единства народов форум призван продемонстрировать открытость России к диалогу и готовность развивать совместные международные инициативы.