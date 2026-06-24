Рекорд Месси, 7 сборных в плей-офф, чудо Кабо-Верде продолжается: Завершился второй тур ЧМ

Капитан сборной Аргентины, которому сегодня стукнуло 39 лет, оформил дубль в матче против Австрии (2:0), благодаря чему его общее число голов на чемпионатах мира достигло 18. Он стал единоличным рекордсменом по этому показателю, превзойдя достижение Мирослава Клозе, а победа позволила действующим чемпионам мира набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе выход в плей-офф.