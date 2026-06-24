Состоялась презентация новой книги Евгения Лукина

— Там у меня возник цикл песен. Я схватился за давно заброшенную гитару. Тогда со стороны простых людей была большая поддержка Приднестровью. Жили мы в гостинице, ребята записали меня на диктофоны и запустили эти песни через громкоговорители по городу. И за них экстремистская группа в Кишиневе заочно приговорила меня к расстрелу. Об этом мне рассказали в пресс-центре при штабе 14-й армии. У меня не оставалось ни копейки. Чтобы я мог вернуться в Волгоград из Тирасполя, мне друг устроил концерт в местном КГБ. Вы не представляете, как это жутко, когда перед тобой целый зал улыбающихся, кивающих голов. Когда я исполнил песенку, как мы нелегально пересекли лиман, из зала успокоили: «Дело пока заводить не будем», — вспоминает Евгений Юрьевич.