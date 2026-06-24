Состоялась презентация новой книги Евгения Лукина

Волгоградский поэт Евгений Лукин выпустил сборник восьмистиший «За чашечкой цикуты», в который вошли избранные произведения за полвека, с 1974 по 2025 год. По словам автора, это стихи не просто разных периодов, но отчасти разных людей.
Свое первое стихотворение Лукин, по собственному ироничному замечанию, то ли написал, то ли украл в четыре года: «Ты сидишь, а я стою. Хорошо в родном краю». Так как на дворе был 1954 год, то в то время предпочтительнее было все же стоять.
А первое выступление на публике состоялось в Ашхабаде, когда подборка стихов старшеклассника Евгения вышла в «Комсомольце Туркменистана». Начинающего поэта пригласили в республиканскую телестудию.
Но сильнее запомнился все-таки 1992 год, когда Лукин был в Приднестровье.
— Там у меня возник цикл песен. Я схватился за давно заброшенную гитару. Тогда со стороны простых людей была большая поддержка Приднестровью. Жили мы в гостинице, ребята записали меня на диктофоны и запустили эти песни через громкоговорители по городу. И за них экстремистская группа в Кишиневе заочно приговорила меня к расстрелу. Об этом мне рассказали в пресс-центре при штабе 14-й армии. У меня не оставалось ни копейки. Чтобы я мог вернуться в Волгоград из Тирасполя, мне друг устроил концерт в местном КГБ. Вы не представляете, как это жутко, когда перед тобой целый зал улыбающихся, кивающих голов. Когда я исполнил песенку, как мы нелегально пересекли лиман, из зала успокоили: «Дело пока заводить не будем», — вспоминает Евгений Юрьевич.
Ранние его стихи написаны по ночам. Сейчас Лукин просыпается в пять утра и пишет. Правда, это режим для фантастической прозы. А стихи могут прийти без предупреждения. С песнями писатель завязал. Говорит, что не хочет тягаться с легендарным коллегой Михаилом Смотровым. Почему легендарным?
— Дело в том, что мне так понравились песни Смотрова, что я их пел на всех конвентах фантастов. И прошел слух, что никакого Смотрова нет. Это просто перевод с английского фамилии Лукин — look in, — объясняет Евгений Юрьевич. — Я переубеждал всех, что это реальная личность, председатель Волгоградского союза писателей. И мне сказали: докажешь, если привезешь его. Я договорился с Мишей, но перед самым отъездом он подвернул ногу. И никто мне не поверил.
Цитата.
Помню: книжки рубили,
Аж плахи трещали.
Это кем же мы были,
Если нас запрещали?
Уличали, свистали,
Политику шили!
Это кем же мы стали,
Если нас разрешили?
Справка «РГ».
Евгений Юрьевич Лукин родился 5 марта 1950 года в Чкалове (ныне Оренбург). Автор стихов и прозы. Лауреат множества наград в сфере фантастики. Представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством», лауреат государственных премий Волгоградской области и Приднестровской Молдавской Республики. Писал также в соавторстве с первой супругой Любовью Лукиной. Некоторые произведения переведены на иностранные языки.