СК возбудил дело после гибели подростков на озере в Брянской области

Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело по факту утопления двух подростков на озере в Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства в «Максе».
Как пишет СК, вечером 23 июня поступило сообщение, что 15-летний и 16-летний местные жители утонули в озере города Унечи.
«Предварительно установлено, что вечером 23 июня 2026 года четверо знакомых между собой подростков, двое из которых не умели плавать, направились к озеру в городе Унече. Зайдя в воду и поплыв от берега, двое из детей, не умеющие плавать, не смогли вернуться на берег и утонули», — говорится в сообщении.
СК России по Брянской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы.
23 июня ростовское управление СК сообщило, в городе Батайск трехлетний ребенок утонул в открытом бассейне аквапарка города. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).
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