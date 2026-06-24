СК возбудил дело после гибели подростков на озере в Брянской области

«Предварительно установлено, что вечером 23 июня 2026 года четверо знакомых между собой подростков, двое из которых не умели плавать, направились к озеру в городе Унече. Зайдя в воду и поплыв от берега, двое из детей, не умеющие плавать, не смогли вернуться на берег и утонули», — говорится в сообщении.