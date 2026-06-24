Стало известно, людей с какой группой крови чаще кусают комары

Люди с первой группой крови находятся в зоне повышенного риска при нахождении на открытом воздухе в сезон активности насекомых. Однако, как пояснила заведующая консультативно-диагностическим центром РДКБ Минздрава России Анна Усачева, этот критерий не является единственным. На выбор кровососущих также влияет объем выдыхаемого углекислого газа, температура тела человека и индивидуальный запах его кожных покровов.
Особое внимание специалист обратила на детей. По словам иммунолога, комары значительно чаще атакуют именно их, чем взрослых. Это связано с физиологическими особенностями: детский организм отличается более высокой температурой, учащенным дыханием и, как следствие, интенсивным выделением углекислого газа. Кроме того, тонкая кожа и специфический запах пота делают малышей легко обнаруживаемой целью для насекомых.
Реакция на укус у несовершеннолетних также проявляется острее. В момент прокола в кровь попадает слюна комара, содержащая активные биологические компоненты. Иммунная система отвечает на это покраснением, отечностью и сильным зудом. У детей и пациентов с аллергией эти симптомы могут усугубляться, иногда формируя обширные местные отеки и воспаления. При этом врач уточнила, что тяжелые системные аллергические ответы на комариные укусы диагностируются реже, чем аналогичные реакции на жала пчел или ос.
Нередко чрезмерное покраснение и припухлость возникают не из-за аллергена, а из-за механического расчесывания ранки. Нарушение целостности кожного барьера открывает ворота для бактериальной флоры, что особенно опасно для маленьких детей, которым трудно контролировать желание почесать зудящее место. Усачева предупредила, что поводом для визита к специалисту служат усиливающаяся болезненность, локальное повышение температуры кожи, появление гнойного содержимого или ухудшение общего состояния пострадавшего.
В качестве основных методов профилактики эксперт назвала ношение закрытой одежды, установку москитных сеток и применение репеллентов. При использовании химических средств защиты необходимо строго соблюдать возрастные ограничения, прописанные в инструкции. Для облегчения уже возникшего зуда медик рекомендует прикладывать прохладные компрессы и использовать местные препараты с противозудным эффектом.
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