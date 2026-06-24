Стало известно, людей с какой группой крови чаще кусают комары

Реакция на укус у несовершеннолетних также проявляется острее. В момент прокола в кровь попадает слюна комара, содержащая активные биологические компоненты. Иммунная система отвечает на это покраснением, отечностью и сильным зудом. У детей и пациентов с аллергией эти симптомы могут усугубляться, иногда формируя обширные местные отеки и воспаления. При этом врач уточнила, что тяжелые системные аллергические ответы на комариные укусы диагностируются реже, чем аналогичные реакции на жала пчел или ос.