Ведомство по борьбе с беспилотниками появилось в Нижегородской области

В конце марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал учреждение профильного ведомства. На минувшей неделе нормативная база была согласована кабмином, а 23 июня — официально обнародована правительством Нижегородской области.
В соответствии с утверждённым положением, министерство защиты региона призвано выстраивать систему безопасности стратегически значимых объектов — в том числе инфраструктурных, энергетических, транспортных, коммуникационных и потенциально уязвимых в условиях специальной военной операции.
В функционал структуры входит формирование мобилизационного резерва, управление работой регионального координационного центра по противодействию угрозам с воздуха, а также внедрение защитных решений (включая средства выявления и нейтрализации БПЛА) согласно методическим указаниям Минобороны России. Ведомство наделено полномочиями самостоятельно определять перечень приоритетных объектов, нуждающихся в усиленной охране.
Отдельным блоком задач выступает предупреждение террористических рисков: для этого министерство будет выстраивать взаимодействие с собственниками объектов, муниципальными администрациями, силовыми структурами, а также экспертными и научно-исследовательскими коллективами — в целях подготовки регламентов и проведения профильных консультаций.
Кроме того, в обязанности структуры входит своевременное информирование органов власти и экстренных служб о вероятных угрозах, а также просветительская работа с населением: разъяснение задач Вооружённых сил, укрепление общественного доверия к армии и популяризация воинской службы.
Возглавил новое ведомство Константин Бочкарёв — специалист с профильным образованием: выпускник Новосибирского военного института внутренних войск (специальность «юрист») и РАНХиГС. Его профессиональный путь включает более чем 17‑летнюю службу в ВС РФ (2007−2025), после чего он был задействован в секторе частного управления. Дополнительные сведения о кандидатуре в открытом доступе не представлены.
Для интеграции функций безопасности Глеб Никитин ранее реорганизовал правительственный контур, объединив направления, связанные с укреплением обороноспособности региона и защитой критически важной инфраструктуры.
Как пояснял глава области, комплекс мер охватывает как поддержку федерального оборонного ведомства, так и локальную защиту ключевых узлов жизнеобеспечения, регулярно попадающих в зону риска из‑за атак БПЛА.
Координацию деятельности минзащиты совместно с минэнерго поручили заместителю председателя правительства Владимиру Тужилину, переведённому в блок замгубернатора Сергея Половникова (курирующего сферу региональной безопасности) из строительного контура Сергея Морозова.
Наряду с подразделениями Минобороны противовоздушное прикрытие территории обеспечивают добровольцы отряда «БАРС‑НН», в том числе резервисты. В учебный курс формирования недавно включили освоение переносных зенитно‑ракетных комплексов.
По данным властей, бойцы уже задействуют ПЗРК на оперативных позициях — отмечается положительная динамика в нейтрализации воздушных угроз. В составе отряда числятся зампред правительства Владимир Тужилин (вступил осенью 2025 года), заместитель губернатора Андрей Гнеушев, а также руководители пятнадцати муниципальных образований.
Параллельно ряд крупных промышленных предприятий региона реализует собственные меры инженерной защиты от беспилотных аппаратов. На площадке госзакупок размещены закупочные процедуры, ориентированные на разработку и монтаж защитных барьеров, препятствующих проникновению БПЛА.
Ранее новую группу добровольцев отправили на СВО из Нижнего Новгорода.