Цукерберг поручил Meta создать аналог Polymarket и Kalshi

Генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг поручил компании создать приложение — рынок прогнозов, аналогичый платформам Polymarket и Kalshi, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их данным, внутри компании оно получило рабочее название Arena. По задумке, новая платформа будет полностью независима от других ее продуктов, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Собеседники издания уточнили, что ставки на новой платформе не будут делаться с помощью реальных денег — вместо этого предполагается использовать систему очков по принципу некоторых видеоигр. Однако Meta не исключает добавления в будущем возможности делать прогнозы на деньги.
Рынки прогнозов (prediction markets) — это платформы, где пользователи делают ставки на исход спортивных, политических и многих других событий, покупая токены «да» или «нет». Рыночная цена токена отражает коллективную оценку вероятности: например, $0,20 означает 20-процентный шанс наступления события. Победившие токены приносят $1 на каждый, а проигравшие обнуляются. Токенами можно торговать внутри самих платформ, как на бирже, до наступления исхода.
Как отмечают источники, компания намерена раскрутить платформу в первую очередь при помощи привлечения большой аудитории из принадлежащих ей соцсетей.
Инсайдеры Meta подчеркнули изданию, что приложение Arena находится в разработке и может не быть выпущено.
Meta ответила отказом на запрос NYT о комментарии.
Это не первый случай, когда компания экспериментирует с рынками прогнозов, напоминает NYT. В 2020 году компания выпустила приложение Forecast, основанное на краудсорсинге (привлечении широкого круга людей для решения задач, создания продуктов или сбора данных) и предлагавшее людям делать прогнозы в первые дни пандемии коронавируса. Приложение позиционировалось как площадка для обмена данных, собранных при помощи краудсорсинга, и также использовало систему очков. Meta закрыла его в 2022 году.
22 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что самая популярная глобальная платформа для криптовалютных ставок Polymarket платила студентам за видеоролики о фейковых ставках и выигрышах. Журналисты проанализировали 1105 опубликованных в соцсетях видео и обнаружили, что в них демонстрируется не настоящий сайт Polymarket, а сами «выигрышные» ставки в реальности могли быть убыточными, но подавались как легкий заработок.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила 10 июня, что предложила новые правила для рынков прогнозов, таких как Kalshi или Polymarket. Представленные CFTC нормы определяют, какие ставки разрешены в соответствии с федеральным законодательством. Согласно предложенным правилам, большинство ставок на спорт по-прежнему будут разрешены, но при этом будут приняты меры, чтобы избежать очевидных манипуляций.
Kalshi, работающий на рынке США, обогнал в этом году Polymarket по объему ставок. По информации The Block, за неполный июнь объем торгов на Kalshi составляет $18,36 млрд, на Polymarket — $6,77 млрд и отдельно $2 млрд приходится на американское подразделение Polymarket US.
Этой весной телеканал FOX, так же как и The Wall Street Journal, принадлежащий компании News Corp под управлением Лахлана Мердока, заключил партнерство с Kalshi и интегрировал прогнозные данные этого сервиса в свои новостные и стриминговые эфиры. Расследование WSJ было опубликовано, после того как стало известно о подготовке Kalshi к IPO в 2027—2028 годах. Платформа, получившая в прошлом месяце оценку $22 млрд, ведет переговоры о выходе на биржу.
За последний год в США началось множество судебных разбирательств из-за работы рынков прогнозов. Против криптоплатформ и самой CFTC выступают власти таких штатов, как Невада, Вашингтон, Мичиган, Висконсин, Иллинойс, Аризона, Коннектикут и Нью-Йорк. Они причиcляют эти ставки к азартным играм.
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