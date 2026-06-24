Цукерберг поручил Meta создать аналог Polymarket и Kalshi

Этой весной телеканал FOX, так же как и The Wall Street Journal, принадлежащий компании News Corp под управлением Лахлана Мердока, заключил партнерство с Kalshi и интегрировал прогнозные данные этого сервиса в свои новостные и стриминговые эфиры. Расследование WSJ было опубликовано, после того как стало известно о подготовке Kalshi к IPO в 2027—2028 годах. Платформа, получившая в прошлом месяце оценку $22 млрд, ведет переговоры о выходе на биржу.