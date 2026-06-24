СПбГУ на ПМЮФ показал выдающихся выпускников юрфака

«За богатую трехсотлетнюю историю СПбГУ универсанты становились лауреатами Нобелевской премии, руководили страной, в разное время возглавляли министерства и ведомства, становились олимпийскими чемпионами, поэтами и первооткрывателями», — говорится в сопроводительной информации на стенде.