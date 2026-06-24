Москвичей предупредили о грозе в четверг

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Гроза ожидается в Москве в четверг, днем в городе пройдут дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Гроза прогнозируется в Москве в четверг, когда через город будет проходить холодный атмосферный фронт. Будет облачная погода, днем в столице ожидается дождь от небольшого до умеренного», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что четверг будет самым холодным днем на этой неделе в Москве.
«К воскресенью в столице восстановится влияние антициклона, осадков не ожидается. За счет солнечного прогрева дневная температура поднимется до плюс 25 градусов», — подчеркнула она.