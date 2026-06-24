Собянин: В Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов

В районе Раменки на улице Лобачевского построят крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 1,7 тысячи школьников и 350 воспитанников детского сада. Проект предусматривает универсальные и профильные учебные кабинеты, медиатеку, лабораторно-исследовательские пространства, ИТ-полигон и четыре спортивных зала.
Дошкольный блок включит 14 групп, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Завершить строительство объекта планируется к концу 2027 года.
Тем временем в районе Царицыно на Севанской улице подходит к завершению строительство детского сада на 250 мест. В здании разместят 10 групп, бассейн на первом этаже, а также музыкальный и физкультурный залы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на текущий год.
— Новые детские сады, школы и образовательные комплексы примут свыше 56 тысяч учеников и почти 20 тысяч дошкольников. В развитии социальной инфраструктуры активно участвуют инвесторы, — написал мэр в своем канале в МАКС.
19 июня Сергей Собянин сообщил, что в столичном районе Вороново завершилась реконструкция школы № 2073. Специалисты усилили несущие конструкции, заменили изношенные элементы с применением современных технологий и полностью обновили внешние и внутренние инженерные системы.