Собянин: В Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов

Тем временем в районе Царицыно на Севанской улице подходит к завершению строительство детского сада на 250 мест. В здании разместят 10 групп, бассейн на первом этаже, а также музыкальный и физкультурный залы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на текущий год.