В Красноярске осудили братьев за подделку известного бренда бумаги

Два брата в Красноярске получили условные сроки за подделку известного бренда. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По версии следствия, осенью 2023 года двое родственников, возглавлявших бумажные компании, решили заработать на чужом имени. Без разрешения правообладателя они запустили производство туалетной бумаги под видом популярного бренда «Туалетная бумага из Набережных Челнов». Поддельная партия насчитывала 26,5 тысячи рулонов без втулок — на них наклеили этикетки с чужим товарным знаком и приготовились продавать.
Мужчин задержали в момент «проверочной закупки» на местном рынке «Енисейский привоз», куда они привезли почти 15 тысяч рулонов. Остатки контрафакта изъяли в грузовиках и цехе. Экспертиза показала, что продукция уступала оригиналу по качеству и не соответствовала маркировочным требованиям. Ущерб владельцу бренда превысил полмиллиона рублей.
В суде оба брата полностью признали вину. Им назначено наказание по части 2 статьи 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака) — условные сроки от 1 года 4 месяцев до 1,5 лет. Весь контрафакт постановлено уничтожить.
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