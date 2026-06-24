В Красноярске осудили братьев за подделку известного бренда бумаги

По версии следствия, осенью 2023 года двое родственников, возглавлявших бумажные компании, решили заработать на чужом имени. Без разрешения правообладателя они запустили производство туалетной бумаги под видом популярного бренда «Туалетная бумага из Набережных Челнов». Поддельная партия насчитывала 26,5 тысячи рулонов без втулок — на них наклеили этикетки с чужим товарным знаком и приготовились продавать.