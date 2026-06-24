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В Красноярском крае 666 пар захотели пожениться в одну из самых «красивых» дат этого года

В ЗАГСы Красноярского края подали 666 заявлений на регистрацию браков в «красивую» дату 26.06.26.

В ЗАГСы Красноярского края подали 666 заявлений на регистрацию браков в «красивую» дату 26.06.26. Об этом Newslab рассказали в пресс-службе Агентства записи актов гражданского состояния региона.

В некоторых отделах ЗАГС из-за ажиотажа молодоженов продлили время работы в предстоящую пятницу до полуночи.

Напомним, «красивыми» для свадеб считаются числа, в которых день и месяц повторяются или перекликаются с годом. Соответственно, в этом году популярностью пользуются даты с сочетанием цифры 2 и 6, а также зеркальные — 26-е число каждого месяца. Кроме того, удачными считаются дни, совпадающие с праздниками — например, 08.07.2026 — на День семьи, любви и верности. Осенью особенно выделяются числа 10.10 и 11.11.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.