На месте Архиерейского кладбища Перми обнаружили надгробия 136-летней давности

Удалось установить, что Мария была племянницей Петра и Таисии Мартыновых. Дочь младшего Василия Ивановича Мартынова скончалась от скарлатины. Василий Мартынов скончался в 1902 от чахотки в возрасте 37 лет. Он также покоился на Архиерейском кладбище вместе с другими представители большой семьи Мартыновых.