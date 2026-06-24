Reuters: лишь 23% американцев считают, что война США с Ираном оправдала себя

Кроме того, разошлись оценки американцев и относительно положения США после войны с Ираном. Всего 23 процента опрошенных считают, что сейчас США находятся в более выгодном положении в отношениях с Ираном, чем до войны. Около 35 процентов респондентов уверены в обратном.