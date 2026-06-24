Сальмонеллез и дизентерия грозят посетителям кафе в Волгограде и области

Отравление больше десятка жителей Камышина в местном суши-баре заставило специалистов волгоградского Роспотребнадзора уделить больше внимания профилактике вирусных кишечных инфекций на предприятиях общепита.
Самые распространенные инфекции, грозящие жителям региона, — это сальмонеллез, дизентерия и вирусные кишечные инфекции, сообщают в ведомстве.
Чтобы избежать неприятностей, руководителям кафе, баров и ресторанов рекомендуют:
персонал подобных заведений должен регулярно проходить медосмотры;
сотрудники обязаны делать прививки, в том числе, от гепатита А и дизентерии Зонне;
сырье, полуфабрикаты и продукты должны быть качественными и сопровождаться документацией, которая позволяет отслеживать их происхождение;
на кухне необходимо соблюдать условия их обработки, а само предприятие и прилегающую территорию содержать в надлежащем состоянии.
«Несоблюдение требований санитарного законодательства может привести не только к штрафным санкциям и закрытию предприятия, но и к потере репутации заведения», — предупреждают в РПН.
Так, деятельность кафе «ЕвроАзия», где заразились сальмонеллезом по разным данным от 8 до 16 человек, временно приостановлена с 11 июня в городе Камышине.