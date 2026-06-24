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Сальмонеллез и дизентерия грозят посетителям кафе в Волгограде и области

Несоблюдение санитарных требований грозит не только штрафными санкциями и закрытием заведения, но и потерей репутации.

Отравление больше десятка жителей Камышина в местном суши-баре заставило специалистов волгоградского Роспотребнадзора уделить больше внимания профилактике вирусных кишечных инфекций на предприятиях общепита.

Самые распространенные инфекции, грозящие жителям региона, — это сальмонеллез, дизентерия и вирусные кишечные инфекции, сообщают в ведомстве.

Чтобы избежать неприятностей, руководителям кафе, баров и ресторанов рекомендуют:

персонал подобных заведений должен регулярно проходить медосмотры;

сотрудники обязаны делать прививки, в том числе, от гепатита А и дизентерии Зонне;

сырье, полуфабрикаты и продукты должны быть качественными и сопровождаться документацией, которая позволяет отслеживать их происхождение;

на кухне необходимо соблюдать условия их обработки, а само предприятие и прилегающую территорию содержать в надлежащем состоянии.

«Несоблюдение требований санитарного законодательства может привести не только к штрафным санкциям и закрытию предприятия, но и к потере репутации заведения», — предупреждают в РПН.

Так, деятельность кафе «ЕвроАзия», где заразились сальмонеллезом по разным данным от 8 до 16 человек, временно приостановлена с 11 июня в городе Камышине.

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