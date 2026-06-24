В мясной продукции из Красноярского края нашли опасные бактерии

С начала 2026 года эксперты Красноярского филиала «ЦОК АПК» проверили 280 образцов мясных продуктов местных производителей (холодец, вареная колбаса, ветчина и другое). Как сообщила пресс-служба учреждения, в 25 случаях они нашли нарушения по микробиологическим показателям.