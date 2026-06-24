3,5 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Нижнего Новгорода

Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей после серии телефонных звонков от лжесотрудников различных ведомств. В течение трех недель злоумышленники убеждали женщину, что ее аккаунт на портале госуслуг якобы взломан, а на ее имя пытаются оформить кредит, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.