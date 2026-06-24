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В Нижегородской области два человека погибли при атаке БПЛА

При атаке БПЛА на Нижегородскую область погибли 2 человека, еще 2 пострадали.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. При атаке беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, заявил губернатор Глеб Никитин.

«Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал он на платформе «Макс».

Власти окажут поддержку их семьям.

Глава региона уточнил, с начала ночи силы ПВО сбили 23 БПЛА над Нижегородской областью. Из-за падения обломков дронов повреждения получил промышленный объект, несколько автомобилей и домов.

Никитин подчеркнул, что противник не нанес инфраструктуре критический ущерб. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.

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