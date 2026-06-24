В Нижегородской области два человека погибли при атаке БПЛА

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. При атаке беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, заявил губернатор Глеб Никитин.
«Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал он на платформе «Макс».
Власти окажут поддержку их семьям.
Глава региона уточнил, с начала ночи силы ПВО сбили 23 БПЛА над Нижегородской областью. Из-за падения обломков дронов повреждения получил промышленный объект, несколько автомобилей и домов.
Никитин подчеркнул, что противник не нанес инфраструктуре критический ущерб. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.
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