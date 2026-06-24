В МВД рассказали о росте «романтических» схем онлайн‑мошенников

Жертвой такой схемы стал 19‑летний житель Омской области. Молодой человек познакомился с девушкой в мессенджере и переписывался два дня. После этого она отправила ссылку, оформленную под сайт «Госуслуги». На экране появилось сообщение о том, что его персональные данные якобы в течение суток будут отправлены жителю Украины.