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Яркий метеор пролетел в ночном небе над Челябинской областью

Его было видно на фоне серебристых облаков, что сделало картину особенно эффектной.

Источник: STARVISOR | Патруль ночного неба

В ночь на 24 июня 2026 года жители Челябинской области стали свидетелями редкого и красивого явления. Примерно в 00:30 над регионом пролетел яркий метеор. Информация опубликована в Telegram-канале Starvisor.

Небесный болид пролетел на фоне серебристых облаков — это сделало картину особенно эффектной. По предположению учёных, метеорная пыль, оставшаяся после его пролёта, может служить естественным источником ядер конденсации — именно они необходимы для формирования серебристых облаков в экстремальных условиях мезосферы.

Это редкое атмосферное явление обычно наблюдают в сумерках, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но продолжает подсвечивать высокие слои атмосферы. Метеор добавил этому природному шоу ещё больше загадочности.

Свидетели происшествия делились впечатлениями в соцсетях, отмечая необычную яркость и продолжительность полёта небесного тела.