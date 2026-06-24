Яркий метеор пролетел в ночном небе над Челябинской областью

Небесный болид пролетел на фоне серебристых облаков — это сделало картину особенно эффектной. По предположению учёных, метеорная пыль, оставшаяся после его пролёта, может служить естественным источником ядер конденсации — именно они необходимы для формирования серебристых облаков в экстремальных условиях мезосферы.