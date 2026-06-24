Яркий метеор пролетел в ночном небе над Челябинской областью

В ночь на 24 июня 2026 года жители Челябинской области стали свидетелями редкого и красивого явления. Примерно в 00:30 над регионом пролетел яркий метеор. Информация опубликована в Telegram-канале Starvisor.
Небесный болид пролетел на фоне серебристых облаков — это сделало картину особенно эффектной. По предположению учёных, метеорная пыль, оставшаяся после его пролёта, может служить естественным источником ядер конденсации — именно они необходимы для формирования серебристых облаков в экстремальных условиях мезосферы.
Это редкое атмосферное явление обычно наблюдают в сумерках, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но продолжает подсвечивать высокие слои атмосферы. Метеор добавил этому природному шоу ещё больше загадочности.
Свидетели происшествия делились впечатлениями в соцсетях, отмечая необычную яркость и продолжительность полёта небесного тела.