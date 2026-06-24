На капремонт корпуса Педагогического колледжа в Черняховске выделили более 15 млн рублей

Как указано в документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт учебного корпуса № 3 Педагогического колледжа, расположенного по адресу: ул. Пионерская, 10/1А в Черняховске. Основной объём работ связан с утеплением фасада. Кроме того, проект предусматривает устройство водосточной системы, а также ремонт отмостки, крылец, входа в подвал, приямков и балконов.