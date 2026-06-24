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На капремонт корпуса Педагогического колледжа в Черняховске выделили более 15 млн рублей

Основной объём работ связан с утеплением фасада.

Педагогический колледж ищет подрядчика для капитального ремонта фасада учебного корпуса № 3. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Начальная цена договора составляет 15 092 740 ₽ Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июля, итоги подведут 3 июля.

Как указано в документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт учебного корпуса № 3 Педагогического колледжа, расположенного по адресу: ул. Пионерская, 10/1А в Черняховске. Основной объём работ связан с утеплением фасада. Кроме того, проект предусматривает устройство водосточной системы, а также ремонт отмостки, крылец, входа в подвал, приямков и балконов.

Начало выполнения работ — с даты заключения контракта. Завершить ремонт необходимо не позднее 15 августа 2026 года. Гарантийный срок на результат работ составит 5 лет.