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На Крымском мосту второй раз за день перекрывали движение

С 8:33 мск до 9:00 мск на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на мосту. Причины перекрытия не уточнялись.

С 8:33 мск до 9:00 мск на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на мосту. Причины перекрытия не уточнялись.

Одновременно с ограничениями на Крымском мосту в регионе ввели режим ракетной опасности, он действовал около получаса. По данным на 9:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани на мосту скопилось 150 машин, со стороны Керчи — 749 машин. Время ожидания составляет около трех часов.

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