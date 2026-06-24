Врач Гнездова предостерегла от промывания заложенного носа морской водой

Специалист объяснила, что морская вода, особенно из прибрежных районов, содержит множество микроорганизмов, таких как кишечная палочка, энтеровирусы, микроводоросли и грибки, а также химические компоненты солнцезащитных кремов. Эти вещества могут быть опасны для здоровья, если их вводить в дыхательные пути.