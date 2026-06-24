Врач Гнездова предостерегла от промывания заложенного носа морской водой

Нередко в интернете можно увидеть совет, как лечить насморк в отпуске: нужно промывать нос морской водой. Однако если нос сильно заложен, такая мера может грозить серьёзными проблемами, рассказала РИАМО врач Елена Гнездова.
Специалист объяснила, что морская вода, особенно из прибрежных районов, содержит множество микроорганизмов, таких как кишечная палочка, энтеровирусы, микроводоросли и грибки, а также химические компоненты солнцезащитных кремов. Эти вещества могут быть опасны для здоровья, если их вводить в дыхательные пути.
Слизистая оболочка носа обильно кровоснабжается, а пазухи находятся близко к мозгу и связаны с полостью среднего уха. Поэтому использование нефильтрованной морской воды может привести к попаданию патогенной флоры в стерильные синусы.
В тёплой и влажной среде микроорганизмы начинают активно размножаться, что может вызвать различные заболевания, такие как гнойный гайморит, отит с риском снижения слуха или даже менингоэнцефалит.
Для безопасного промывания носа рекомендуется использовать стерильный раствор, который можно приобрести в аптеке. Только такой раствор обеспечит необходимую гигиену и защиту от возможных инфекций.