Каждый сотый грант: кому достанутся места по специальной квоте в Казахстане

По данным ведомства, квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также казахстанцев из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, составляет 1%.
То есть 1% от общего количества грантов будет распределяться по данной квоте.
Например, в 2026 году по направлению «Педагогические науки» выделено 12 228 грантов, из них 122 гранта, или 1%, детям-сиротам.
По данной квоте в конкурсе грантов могут участвовать:
дети-сироты, у которых умерли оба или единственный родитель;дети, оставшиеся без попечения родителей;граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия.
Какие документы необходимо предоставить для участия в конкурсе грантов по данной квоте.
копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении родительских прав, об ограничении, о признании безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании недееспособными (ограниченно дееспособными);копию договора о передаче ребенка на патронатное воспитание;справку, подтверждающую факт пребывания в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
15 июня 2026 года в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставили промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ).