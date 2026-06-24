Каждый сотый грант: кому достанутся места по специальной квоте в Казахстане

копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении родительских прав, об ограничении, о признании безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании недееспособными (ограниченно дееспособными);копию договора о передаче ребенка на патронатное воспитание;справку, подтверждающую факт пребывания в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.