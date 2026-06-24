Памятник Невскому начали демонтировать в центре Волгограда

— Тогда, двадцать лет назад, все делалось в спешке, и, на мой взгляд, памятник Александру Невскому установили некорректно — получилось, что он не стоит, а будто бы шагает вперед, — рассказывает известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. — Теперь я эту ошибку хотел бы исправить.