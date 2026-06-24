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Памятник Невскому начали демонтировать в центре Волгограда

На площади Павших Борцов приступили к демонтажу семиметрового памятника Александру Невскому. Работы.

На площади Павших Борцов приступили к демонтажу семиметрового памятника Александру Невскому.

Работы на реконструируемом участке начались с самого утра. Главные коррективы в процесс вносит автор фигуры небесного покровителя Волгограда Сергей Щербаков. Напомним, что перед переездом скульптуру, крайне редко принимавшую водные процедуры, отправят в мастерскую. Там Сергей Щербаков смоет с нее килограммы грязи, а после снова затонирует.

— Тогда, двадцать лет назад, все делалось в спешке, и, на мой взгляд, памятник Александру Невскому установили некорректно — получилось, что он не стоит, а будто бы шагает вперед, — рассказывает известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. — Теперь я эту ошибку хотел бы исправить.

Вопрос о «переезде» памятника, долгие годы стоявшего на главной площади Волгограда, возник еще при подготовке к реконструкции. Однако окончательно его судьбу решили только в праздничные выходные. Прогулявшись по площади Павших Борцов, губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор заявили, что семиметровую композицию следует перенести ближе к храму, повернув ее в сторону центра города.

Фото Андрея Поручаева.