Найденный возле LRT патрон стал причиной больших проблем у молодого человека

В столице 22-летний молодой человек из творческой сферы нашел возле строящегося объекта ЛРТ один патрон и положил его в рюкзак. Он рассматривал находку как возможный реквизит для съемок, но позже забыл о ней.
Через год этот молодой человек прибыл в аэропорт для вылета в Алматы. При досмотре патрон обнаружили в кармане его рюкзака — парень предстал перед судом.
Судом он был осужден за незаконное приобретение, хранение и перевозку боеприпаса к 1 году ограничения свободы.
По делу не установлено, что молодой человек намеревался использовать патрон по назначению, передать его другим лицам либо сбыть. Оружие у него не изымалось, вредные последствия не наступили.
Согласно статье 10 УК, деяние, хотя и содержащее признаки уголовного правонарушения, не признается таковым, если в силу малозначительности не представляет общественной опасности.
Кассационным судом уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения ввиду малозначительности деяния.
Суд учел, что последствий для окружающих не наступило, был обнаружен только один патрон, а обстоятельства дела не указывали на намерение использовать его в преступных целях. Генеральная прокуратура согласилась с позицией кассационного суда.