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Хабаровчане могут записать своих первоклассников в ближайшую школу до 30 июня

В настоящий момент подано уже более 6 тысяч заявлений.

Источник: Хабаровский край сегодня

У родителей первоклассников в Хабаровске осталось меньше недели для того, чтобы подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в ближайшую школу по месту регистрации. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Час «икс» наступит 30 июня.

Запись в школы осуществляется несколькими способами: — лично в общеобразовательную организацию, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, с использованием регионального портала услуг Хабаровского края или с использованием портала государственных услуг Российской Федерации.

Второй этап записи первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, начнется 6 июля. Однако в желаемую школу ученика зачислят лишь при наличии свободных мест.

— На сегодня уже подано 6094 заявления для зачисления первоклассников. Из них 4728 заявлений подано через портал «Госуслуг», — отметила руководитель управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Она также добавила, что число первоклассников в этом году ожидается практически на том же уровне, что и в прошлом.

В управлении образования напомнили, что внеочередное право на зачисление в 1 класс по месту жительства их семей имеют дети, чей отец погиб на СВО или позднее из-за полученных ранений, травм и заболеваний: военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии.

Первоочередным правом приема в школу обладают дети сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья), находящиеся на иждивении сотрудника полиции, сотрудников ОВД ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших), военнослужащих по месту проживания семей.

Преимущественное право имеют дети, чьи братья или сестры уже посещают эту школу.

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