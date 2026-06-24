Хабаровчане могут записать своих первоклассников в ближайшую школу до 30 июня

У родителей первоклассников в Хабаровске осталось меньше недели для того, чтобы подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в ближайшую школу по месту регистрации. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Час «икс» наступит 30 июня.
Запись в школы осуществляется несколькими способами: — лично в общеобразовательную организацию, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, с использованием регионального портала услуг Хабаровского края или с использованием портала государственных услуг Российской Федерации.
Второй этап записи первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, начнется 6 июля. Однако в желаемую школу ученика зачислят лишь при наличии свободных мест.
— На сегодня уже подано 6094 заявления для зачисления первоклассников. Из них 4728 заявлений подано через портал «Госуслуг», — отметила руководитель управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.
Она также добавила, что число первоклассников в этом году ожидается практически на том же уровне, что и в прошлом.
В управлении образования напомнили, что внеочередное право на зачисление в 1 класс по месту жительства их семей имеют дети, чей отец погиб на СВО или позднее из-за полученных ранений, травм и заболеваний: военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии.
Преимущественное право имеют дети, чьи братья или сестры уже посещают эту школу.