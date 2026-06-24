В Татарстане результаты медицинских анализов можно будет получить в МАКС

«Мы последовательно убираем барьеры в решении вопросов здоровья. Интеграция с мессенджером МАКС — это не просто дань технологической моде, а логичный шаг в развитии регионального сегмента единой государственной системы отечественного здравоохранения. Жители республики привыкли решать бытовые вопросы в мессенджерах, и теперь там же они смогут безопасно получать медицинские данные, сокращая время ожидания и количество бумажной работы для врачей», — отметил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Андрей Ефремов.