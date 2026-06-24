В Татарстане результаты медицинских анализов можно будет получить в МАКС

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«Татарстан вошел в число первых регионов, где государственная медицина “подружилась” с национальным мессенджером. Идея проста: анализы готовы, врач их подтвердил — и пациент сразу получает уведомление со ссылкой на обезличенный документ в своем смартфоне», — рассказали в ведомстве.
Как только лаборатория завершает исследование и врач верифицирует результаты, файл с защищенной выпиской автоматически направляется пациенту в МАКС. Повторный визит к врачу за печатным вариантом анализа уже не потребуется.
На первом этапе к проекту подключили несколько крупных медицинских организаций Казани. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все центральные районные больницы республики.
«Мы последовательно убираем барьеры в решении вопросов здоровья. Интеграция с мессенджером МАКС — это не просто дань технологической моде, а логичный шаг в развитии регионального сегмента единой государственной системы отечественного здравоохранения. Жители республики привыкли решать бытовые вопросы в мессенджерах, и теперь там же они смогут безопасно получать медицинские данные, сокращая время ожидания и количество бумажной работы для врачей», — отметил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Андрей Ефремов.
Тестовый запуск цифровой услуги продлится до 1 сентября этого года. Свои отзывы и предложения по улучшению работы сервиса пациенты могут направить специалистам по электронной почте — mz.rmiac@tatar.ru.
Внедрение сервиса проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей».