В Канске экс-директор ветеринарной клиники получил срок за фиктивный отлов собак

По данным полиции, в марте 2020 года ветеринарная клиника, которую возглавлял мужчина, заключила контракт с органом местного самоуправления. Организация должна была отлавливать бездомных собак и доставлять их в приют в Красноярске. После осмотра ветеринаром, стерилизации, кастрации и вакцинации животных должны были возвращать в среду обитания. Однако, как установили полицейские, работы фактически не выполнили.