В Канске экс-директор ветеринарной клиники получил срок за фиктивный отлов собак

В Канске 42-летнего бывшего директора ветеринарной клиники осудили за мошенничество при исполнении муниципального контракта на отлов бездомных животных. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, в марте 2020 года ветеринарная клиника, которую возглавлял мужчина, заключила контракт с органом местного самоуправления. Организация должна была отлавливать бездомных собак и доставлять их в приют в Красноярске. После осмотра ветеринаром, стерилизации, кастрации и вакцинации животных должны были возвращать в среду обитания. Однако, как установили полицейские, работы фактически не выполнили.
«Чтобы получить оплату по контракту, руководитель компании через несколько месяцев подготовил и передал заказчику подложные документы об обработке 50 животных. После этого он получил более 307 тыс. рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению», — рассказали в полиции.
Следователи предъявили ранее не судимому мужчине обвинение в мошенничестве. Суд признал его виновным и назначил 3 года лишения свободы условно. Также экс-директор должен возместить ущерб потерпевшей стороне.