В Хабаровске мужчина украл у бывшей жены ключи сына, проник в квартиру и похитил 30 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в конце февраля нынешнего года подсудимый пригласил десятилетнего сына в гости. К тому моменту он с матерью ребёнка находился в разводе, но регулярно виделся с мальчиком. Покидая квартиру отца, школьник забыл ключи от дома. Мужчина решил этим воспользоваться. Зная, когда бывшая жена и её гражданский супруг отсутствуют, он днём проник в их квартиру, обыскал комнаты и похитил 30 тысяч рублей наличными.