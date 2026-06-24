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В Хабаровске мужчина украл у бывшей жены ключи сына, проник в квартиру и похитил 30 тысяч рублей

Злоумышленник из Хабаровска попался на краже и получил два года условно.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который обокрал квартиру бывшей супруги. Мужчина воспользовался забывчивостью собственного сына. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в конце февраля нынешнего года подсудимый пригласил десятилетнего сына в гости. К тому моменту он с матерью ребёнка находился в разводе, но регулярно виделся с мальчиком. Покидая квартиру отца, школьник забыл ключи от дома. Мужчина решил этим воспользоваться. Зная, когда бывшая жена и её гражданский супруг отсутствуют, он днём проник в их квартиру, обыскал комнаты и похитил 30 тысяч рублей наличными.

Часть денег злоумышленник потратил на наркотики, на оставшуюся сумму купил продукты. Пропажу обнаружила бывшая супруга и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе квартирную, и хранение наркотиков. В счёт погашения ущерба полицейские изъяли у него сотовый телефон и смарт-часы.

Мужчина дал признательные показания и активно способствовал раскрытию преступления. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и обязал выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru