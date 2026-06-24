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«Все ненавидят тебя»: Трамп угрожал Нетаньяху разрывом отношений из-за Газы

Президент США Дональд Трамп в 2025 году пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху разрывом отношений в случае отказа поддержать предложенный мирный план по сектору Газа. Об этом сообщает The Independent.

Президент США Дональд Трамп в 2025 году пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху разрывом отношений в случае отказа поддержать предложенный мирный план по сектору Газа. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, разговор между лидерами состоялся в сентябре 2025 года. Утверждается, что Трамп резко раскритиковал израильского премьера и потребовал согласиться на подготовленное соглашение.

— Все ненавидят тебя, и только я поддерживаю, — заявил американский лидер во время беседы.

Подробности разговора приводятся в книге журналистов The New York Times, посвященной отношениям между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Ранее президент США утверждал, что был крайне недоволен решением премьер-министра Израиля нанести удары по объектам движения «Хезболлах» в Бейруте.

Как сообщили в Wall Street Journal, Трамп устал от разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так как они часто сводились к призывам к новым ударам.

Соединенные Штаты Америки в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязались больше не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики.

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