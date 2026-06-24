В краевом центре началось строительство «Хабаровск-Сити»

«Сегодня по-настоящему важная веха в реализации проекта “Хабаровск-Сити”. Этому дню предшествовала большая работа в том числе управления архитектуры Хабаровского края. Нужно было разработать не просто современные решения, а такие, которые будут актуальны и через 10−20−30 лет. После установки пробной сваи будут проведены испытания грунтов для определения несущей способности, а затем начнется проектирование и появятся укрупненные графики строительства», — рассказал министр строительства края Александр Мелихов.