В Хабаровске временно изменится схема проезда возле моста через Амур

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» информирует, что 24 июня 2026 года с 11:00 до 13:00 по местному времени будет изменена схема проезда на 2105-м км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск в районе моста через реку Амур.
Как отметили в учреждении, в это время здесь будет проходить тактико-специальное учение ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.
Согласно установленным дорожным знакам, а также направляющим и ограждающим устройствам, на период проведения мероприятия пропуск автотранспорта, следующего в направлении ЕАО, будет осуществляться по полосе, предназначенной для встречного потока. Для автомобилей, двигающихся в сторону Хабаровска, будет открыта крайняя правая, автобусная, полоса.
При необходимости на месте будут работать регулировщики.