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В Хабаровске временно изменится схема проезда возле моста через Амур

В этом районе пройдут учения по ликвидации последствий ДТП.

Источник: AmurMedia

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» информирует, что 24 июня 2026 года с 11:00 до 13:00 по местному времени будет изменена схема проезда на 2105-м км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск в районе моста через реку Амур.

Как отметили в учреждении, в это время здесь будет проходить тактико-специальное учение ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Согласно установленным дорожным знакам, а также направляющим и ограждающим устройствам, на период проведения мероприятия пропуск автотранспорта, следующего в направлении ЕАО, будет осуществляться по полосе, предназначенной для встречного потока. Для автомобилей, двигающихся в сторону Хабаровска, будет открыта крайняя правая, автобусная, полоса.

При необходимости на месте будут работать регулировщики.

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