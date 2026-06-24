В Хабаровске состоялся выпуск молодых офицеров-пограничников

«От всего сердца поздравляю вас с одним из самых значимых дней в вашей жизни — получением первого офицерского звания и успешным окончанием пограничного института. Вы выбрали не просто профессию — вы выбрали судьбу защитника государственной границы. Позади — годы напряженной учёбы, полевых выходов, тактических занятий и крепкой дружбы. Сегодня перед вами открывается дорога в большую, ответственную службу. В этот торжественный день надо вспомнить слова нашего президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина: “Надёжная защита государственной границы имеет ключевое значение для суверенитета и безопасности России. От вашей подготовки, от того, насколько вы преданы Родине, зависит спокойная жизнь миллионов людей”. Эти слова сегодня обращены к вам, лейтенанты. Вы — новое поколение офицеров, на которое возложена особая ответственность», — подчеркнул Артем Мельников.