Первая 200-балльница среди выпускников появилась в Хабаровском крае

«Отдельно хочу сказать спасибо её педагогам и родителям. Этот успех — ваша общая заслуга. И, конечно, поздравляю всех ребят, получивших высший балл по физике: Романа Владовича из хабаровского Лицея инновационных технологий, Дарью Баландюк из гимназии № 3 г. Хабаровска, Тимура Гилимзянова из школы № 80 г. Хабаровска и Владимира Зволимбовского из школы № 2 Николаевска-на-Амуре. В этом году у нас пять таких стобалльников — против одного за прошлые годы! Это мощный рывок вперёд. Но экзамены еще продолжаются, надеемся увидеть и новые успехи наших ребят», — написал Дмитрий Демешин.