В Хабаровске в перинатальный центр поступило новое реанимационное оборудование

Напомним, что благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства» президентского нацпроекта «Семья» в 2025 году для медучреждений перинатальной службы края поступила 171 единица нового оборудования на общую сумму 257 млн рублей. Масштабное техническое переоснащение продолжается и в 2026 году — на укрепление службы родовспоможения региона уже выделено около 200 млн рублей, что позволит обеспечить медицинские организации современным оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи женщинам и новорожденным.