Два пассажирских поезда в Хабаровском крае задерживаются из-за ЧП на дороге

В Хабаровском крае в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского муниципального района ведутся работы по ликвидации последствий схода вагона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края в МАХ (12+).
«В 13.00 в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что на однопутном участке железной дороги в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского муниципального района при движении грузового поезда произошёл сход одной колёсной пары порожнего вагона», — говорится в сообщении.
На место со станции Литовко убыл восстановительный поезд.
Ожидается задержка двух пассажирских поездов сообщением Владивосток — Советская-Гавань и Советская-Гавань — Владивосток.
Предварительное время задержки составит 2−3 часа.
Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также на контроле соблюдение прав пассажиров.