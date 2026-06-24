Воспользоваться МРТ россиянам станет проще

Минздрав утвердил правила проведения рентгенологических, рентгеновских компьютерно-томографических и магнитно-резонансных исследований, которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года. С этой даты россияне смогут записаться и пройти МРТ без назначения лечащего врача, фельдшера или акушерки. Новые правила также допускают применение искусственного интеллекта при проведении рентгенологических исследований. Кроме того, базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году пополнилась 14 новыми методами высокотехнологичной медицинской помощи и тремя уникальными. С изменениями ознакомилась «Парламентская газета» (18+).
По запросу пациента.
С 1 сентября 2026 года россияне смогут записаться на магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача, фельдшера или акушерки. Такие изменения закрепили в утвержденных Минздравом Правилах проведения рентгенологических исследований и унифицированной формы протокола рентгенологического исследования (в том числе для исследования легких (флюорографии), молочных желез (маммографии), зубочелюстной системы, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также костной системы (остеоденситометрии). Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сообщила «Парламентской газете», что изменения — это ответ на запрос общества и забота о пациентах.
«Иногда врач говорит, что пациенту было бы хорошо сделать МРТ или КТ, например, а человек не хочет делать их в данный момент, — рассказала депутат. — И уходит. А потом, чтобы получить направление, ему нужно снова идти к врачу, стоять в очереди. Это в какой-то степени дополнительная нагрузка на лечебную сеть и негативное отношение пациентов к тому, что мы делаем».
МРТ — высокоточный и безопасный метод медицинской диагностики, который позволяет получать детальные послойные снимки внутренних органов и тканей. В отличие от рентгена или компьютерной томографии, он работает без лучевой нагрузки — за счет использования сильного магнитного поля и радиоволн. Чаще всего его назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов.
По словам Соломатиной, конечно, было бы хорошо, чтобы человека посмотрел врач, но, с другой стороны, тот специалист, который будет проводить исследование, расспросит о состоянии и противопоказаниях. Противопоказаниями для МРТ могут стать металлические предметы, кардиостимуляторы, шунты.
Искусственный интеллект на службе у врачей.
В утвержденных правилах также допускается использование при проведении рентгенологических исследований медицинских изделий, относящихся к программному обеспечению с использованием искусственного интеллекта. При этом они должны быть должным образом зарегистрированы и интегрированы с информационными системами медорганизаций.
По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), впервые ИИ стали применять в 2024 году для обработки снимков при маммографии. «Результаты оказались настолько хорошими, что теперь технологию расширяют. В 2025 году сделали 3,2 миллиона исследований с использованием ИИ — это в три раза больше, чем годом ранее. Сейчас к маммографии добавились флюорография, КТ, ЭКГ, колоноскопия», — сообщил глава Фонда Илья Баланин.
При этом он отметил, что искусственный интеллект используется только как «второе мнение». Технология позволяет снизить нагрузку на персонал, быстрее обрабатывать данные, но основное решение всегда принимает врач.
«Пока ИИ в системе ОМС — это именно диагностика, — сказал Баланин. — Обязательное правило его применения — программный продукт должен быть официально зарегистрирован как медицинское изделие. Но возможности обработки огромных массивов данных, их анализа — это, конечно, тоже сфера применения ИИ. Эксперименты в ведущих центрах идут, но массово оплачивать такую работу за счет ОМС мы начнем только после разработки регламента».
Проверят на риск инфаркта и пересадят почку.
В 2026 году в системе обязательного медицинского страхования произошли серьезные изменения. В частности, появились новые виды помощи. Добавлено несколько новых исследований, направленных на раннее выявление рисков сердечно-сосудистых заболеваний, репродуктивных нарушений и других патологий.
Например, можно будет сдать тест на уровень липопротеина (а), который является одним из скрытых факторов риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. А скрининг на вирусный гепатит С для пациентов старше 25 лет можно будет пройти раз в 10 лет. «Это поможет выявить заболевание до развития цирроза печени. Для женщин от 21 до 49 лет предусмотрены анализы на вирус папилломы человека (ВПЧ). Это ранняя диагностика рака шейки матки и сохранение репродуктивной функции», — сообщил глава ФОМС Илья Баланин.
По его словам, продолжается включение в программу ОМС сложных методов лечения, которые ранее были доступны только в федеральных центрах. «В этом году мы добавили еще 14 новых методов ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) и три уникальных, — сказал Баланин. — Пожалуй, самое важное изменение — включение в базовую программу ОМС трансплантации почки».
По прогнозам специалистов фонда, благодаря этому решению объем операций по пересадке почки в 2026 году вырастет более чем в три раза.
«До 2026 года трансплантация не входила в базовую программу ОМС и финансировалась в рамках государственного задания. Это ограничивало количество операций, и пациентам приходилось дольше ждать своей очереди», — отметил глава организации.