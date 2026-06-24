Воспользоваться МРТ россиянам станет проще

«Иногда врач говорит, что пациенту было бы хорошо сделать МРТ или КТ, например, а человек не хочет делать их в данный момент, — рассказала депутат. — И уходит. А потом, чтобы получить направление, ему нужно снова идти к врачу, стоять в очереди. Это в какой-то степени дополнительная нагрузка на лечебную сеть и негативное отношение пациентов к тому, что мы делаем».