В Хабаровске заявки на участие в летнем «АмурФесте» уже подали 150 мастеров

Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+) пройдет на Комсомольской площади и на территории парка им. Муравьева-Амурского с 11 по 12 июля в Хабаровске. Гостей мероприятия ждут концертные программы сразу на двух сценах, выступление хедлайнера, а также ярмарка ремесел и разнообразные интерактивные зоны для гостей. Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке министерства культуры и министерства туризма края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«“АмурФест” давно стал визитной карточкой культурной жизни Хабаровска и всего края. Фестиваль объединяет людей, знакомит с многообразием культур народов Дальнего Востока, поддерживает местных мастеров и артистов, воспитывает чувство гордости за свой край и уважение к его традициям. С каждым сезоном уровень участников растет. Особенно радостно видеть заявки от предпринимателей, работающих под эгидой бренда “Сделано в Хабаровском крае” — их с каждым годом становится все больше», — отметили в министерстве культуры края.
В этом году праздник приурочен к объявленному Указом президента России году Единства народов России, летнему отдыху и Году спорта, который объявлен в Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.
Всего было получено 150 заявок, отбор продлится до 1 июля, планируется, что в фестивале смогут принять участие около 50 человек.
В этом сезоне приоритет отдается изделиям, соответствующим летней тематике. Среди подавших заявку — изготовители продукции из текстиля, воска, кожи, эпоксидной смолы, лозы, янтаря, а также представители традиционных ремесел КМНС.
В течение 11 и 12 июля гостей фестиваля также будут ждать развлечения на интерактивных площадках. Отдельная зона будет посвящена одной из главных тем фестиваля — спорту и летнему отдыху. В числе прочего на ней можно будет увидеть мастер-класс от школы акробатики. Также желающие смогут попробовать себя в цифровой иллюстрации, вязании на вязальной машине, составлении цветочных композиций, нейрографике и многом другом в зоне мастер-классов.
Концертная программа фестиваля будет проходить сразу на двух площадках: на главной сцене на Комсомольской площади и на сцене «Ракушка» в парке им. Муравьева-Амурского. Гости фестиваля смогут увидеть презентацию коллекций одежды локальных брендов и этно-дефиле, баттл маскотов краевых спортивных команд, юбилейное выступление группы «Баттл Наггетс», программу «Русский стиль» от камерного квартета и солистов мужского квартета «Триумф» и многое другое. Кульминацией концертной программы станет выступление хедлайнера.