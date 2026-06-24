«Полёт» продолжается: ЦИТ-Строй готовит площадку под новый ЖК в Хабаровске

Ещё недавно на улице Шкотова находилась территория, занятая некапитальными гаражами и пустырями, а сегодня здесь расположены два дома жилого комплекса «Полёт» от строительной компании ООО СЗ ЦИТ-Строй с благоустроенной территорией, которой рады жители микрорайона и парковками для автомобилей.
Однако сразу за новыми домами пока сохраняется другая картина — ряды разномастных гаражей, значительная часть которых заброшена, и участки, захламлённые мусором. Именно здесь уже этой осенью начнётся строительство второй очереди жилого комплекса — «Полёт. Новый рейс».
Сейчас застройщик проводит подготовительные работы. Для строительства новой очереди необходимо освободить территорию площадью около 11 тысяч квадратных метров, где расположены сотни некапитальных гаражей.
— Мы постарались найти площадку где-то поблизости. В этом же районе, примерно в километре отсюда, есть капитальный ГСК. Рядом под гаражи расчищена площадка, выполнены отсыпка и утрамбовка. Мы всё сделали за свой счёт, — рассказал директор муниципального оператора КРТ ООО «ЦИТ-ИНВЕСТ» Вадим Квасницкий. — Первоначально площадку отвели у краевого цирка, но мы, понимая, что это слишком далеко от старого места, нашли для владельцев гражей более приемлимый вариант.
Новая площадка находится рядом с существующим гаражно-строительным кооперативом № 190 на улице Шкотова. На новом месте для гаражей проходит трасса воздушных судов, поэтому капитальное многоэтажное строительство в этом районе запрещено. По словам представителей застройщика, это обеспечивает владельцам гаражей возможность долгосрочного размещения на новом месте.
Территория рассчитана на размещение 350 гаражей и подготовлена с учётом проездов и требований пожарной безопасности. По словам Вадима Квасницкого, перенос гаражей — процесс сложный и требует взвешенного подхода к каждому собственнику.
— Проводится индивидуальная работа с владельцами гаражей. Мы ищем контактные данные, информируем о необходимости произвести вывоз и бесплатно предоставляем специальную технику для перевозки на уже подготовленную площадку, — отметил он.
Перемещение каждого гаража занимает время и требует организационных и финансовых затрат. Специалисты связываются с каждым собственником отдельно и согласовывают дату проведения работ. В ряде случаев приходится учитывать обстоятельства владельцев, в том числе их отсутствие в городе.
Владельца заранее приглашают на место, после чего один кран выполняет погрузку гаража на платформу, а второй на подготовленной площадке устанавливает его на новом месте. Заброшенные гаражи вывозятся принудительно в присутствии сотрудников администрации г. Хабаровска, а также полиции.
Как отмечает представитель компании, после подготовки новой площадки в шаговой доступности процесс переноса гаражей ускорился.
— Мы собственными силами нашли территорию, которая подходит. Подготовили её, отсыпали, утрамбовали, и сейчас люди туда переезжают. Дело пошло намного быстрее, — рассказал Вадим Квасницкий.
На сегодняшний день уже вывезено более сотни гаражей. Работы планируется завершить к 1 августа, хотя по отдельным владельцам сроки могут корректироваться индивидуально. При этом, подчёркивает застройщик, одинаковых ситуаций практически не бывает.
— Сто тридцать перевезённых гаражей — это сто тридцать разных историй. Кто-то просит перевезти гараж на новую площадку, кто-то — на дачу, кто-то готов продать объект. У некоторых граждан в одном кооперативе бывает 2— 3 гаража. Поэтому каждую ситуацию мы рассматриваем индивидуально, — подчеркнул Вадим Квасницкий.
После завершения переноса гаражей территория будет подготовлена к строительству второй очереди жилого комплекса.
ЖК «Полёт» стал одним из первых уже реализованных проектов комплексного развития территории в Хабаровске. Помимо жилых домов, здесь появились благоустроенные дворы, детские игровые зоны, парковочные пространства и инженерные сети, рассчитанные на дальнейшее развитие микрорайона.
Справочно:
При строительстве первой очереди ЖК «Полёт» застройщик ООО СЗ ЦИТ-Строй инвестировал более 150 млн рублей в создание новой инженерной инфраструктуры. В частности, была построена новая тепломагистраль диаметром 325 мм от проспекта 60-летия Октября с резервом мощности для подключения будущих капитальных объектов. Стоимость работ превысила 100 млн рублей.
Также полностью модернизированы электрические сети: проложена новая линия электроснабжения и установлена современная распределительная подстанция. На эти цели направлено около 40 млн рублей.
Кроме того, застройщик профинансировал строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения стоимостью более 20 млн рублей, а после прокладки коммуникаций выполнил полноценное восстановление вскрытых участков дорог, затратив на это свыше 10 млн рублей.
В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в муниципальную собственность безвозмездно переданы пять квартир. Также в рамках социальных обязательств за внебюджетные средства застройщик выполнит проектирование детского сада на территории в районе улиц Радищева — Шимановского.
По данным застройщика, квартиры в ЖК «Полёт» приобрели и жители расположенного неподалёку района ДОСов. Всего ими было куплено более 50 квартир, что позволило улучшить жилищные условия, сохранив привычную для себя часть города. В жилом комплексе представлены квартиры различных планировок — от однокомнатных до просторных трёхкомнатных в евроформате. Все квартиры передаются владельцам с выполненной электропроводкой и установленными приборами учёта, что позволяет приступить к дальнейшему обустройству жилья.
Сегодня новая территория используется не только жителями комплекса, но и другими жителями микрорайона. Во дворах оборудованы детская и спортивная площадки, установлены лавочки и обустроены зоны отдыха. Здесь проводят время дети, подростки и взрослые. По словам местных жителей, после появления жилого комплекса эта часть микрорайона заметно изменилась и стала более комфортной для отдыха и прогулок.
Проект второй очереди — «Полёт. Новый рейс» — предусматривает строительство двух десятиэтажных домов со сквозными подъездами, а также помещений общественного и коммерческого назначения. В перспективе жители первой и второй очередей ЖК «Полёт» смогут пользоваться общей закрытой территорией. Дома будут объединены единым дворовым пространством без машин, с зонами отдыха и современной инфраструктурой. По замыслу застройщика, «Полёт. Новый рейс» станет продолжением уже реализованного проекта развития этой части микрорайона.
Ознакомиться с проектной документацией ЖК «Полёт» можно ЗДЕСЬ.
На все вопросы о приобретении недвижимости и сопровождении сделок ответят в офисе продаж ООО СЗ «ЦИТ-Строй». Проконсультироваться можно по телефонам: +7 914 158−58−88, +7 914 158−14−44, 20−14−44. Подробно узнать о проектах, предложениях, юридическом сопровождении, а также выбрать квартиру можно на сайте компании ООО СЗ «ЦИТ-Строй» и в Telegram-канале (18+).
Реклама. Рекламодатель — АО «Центр инновационных технологий г. Хабаровска». ОГРН 1042700170061. Адрес: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19.