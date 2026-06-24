В Хабаровске состоится Всероссийский парад семьи

Напомним, история этого праздника тесно связана с почитанием православных святых — Петра и Февронии Муромских, чей брак стал символом супружеской верности, взаимной любви и семейного благополучия. По легенде, князь Пётр был исцелён от тяжёлой болезни простой крестьянкой Февронией, которая согласилась помочь ему только при условии, что он женится на ней. После исцеления Пётр нарушил обещание, но болезнь вернулась, и он был вынужден вернуться к Февронии. Они поженились, вместе правили в Муроме, а в старости приняли монашество и скончались в один день и час, завещав похоронить их вместе. Их мощи ныне покоятся в едином гробу в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.