Хабаровская природоохранная прокуратура проверит информацию о медведе из придорожного кафе

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту содержания в клетке медведя на территории придорожного кафе «Странник».
«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности содержания животного в неволе, соблюдения требуемых условий, в том числе санитарно-эпидемиологических, а также решениям и действиям контролирующих органов», — сообщили в ведомстве.
Накануне исполняющим обязанности Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора с привлечением специалиста Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края проведено обследование места содержания животного. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее в соцсетях появилось видео про медведицу Машу, которую содержат в клетке придорожного кафе. Авторы видео утверждают, что Маша содержится в ужасных условиях. У неё нет воды и сена, зимой лежит на голых цементных плитах. Зимой медведи должны спать, а она развлекает зевак, которые кидают в нее банки со сгущенкой.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Приморье спасли медведицу Майку, которую 20 лет использовали для притравки охотничьих собак. После спасения её доставили в Москву. Впереди у Майки — заселение в новый дом в «Земле Прайда». И наконец, долгая счастливая жизнь без мучений.