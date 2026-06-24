Икре горбуши в Хабаровском крае увеличили срок годности

В Хабаровском крае Россельхознадзором с помощью компонента «Меркурий» выявлено нарушение при производстве красной икры. За необоснованное увеличение срока годности икры горбуши предприятию объявлено предостережение, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«В результате анализа сведений, размещенных во ФГИС “Меркурий”, установлено, что 26 мая уполномоченным лицом ООО “Мир снеков” из Хабаровска оформлен производственный ветеринарный сопроводительный документ на 468 кг соленой икры горбуши со сроком годности до 27 июля 2027 года», — говорится в сообщении.
Указано, что при производстве этой продукции использовалась замороженная икра горбуши, изготовленная магаданским предприятием 27 июля 2024 года. При этом срок годности данной икры истекает 27 июля 2026 года. Таким образом, срок годности готовой продукции не соответствует сроку годности сырья, из которого она изготовлена.
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора ООО «Мир снеков» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предприятию предложено организовать работу по устранению выявленных нарушений.
Всего с начала года с помощью компонента «Меркурий» при производстве рыбной продукции на территории Хабаровского края выявлено 58 нарушений. В каждом случае хозяйствующим субъектам объявлены предостережения.