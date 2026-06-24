В Хабаровском крае по поручению Дмитрия Демешина испытают беспилотники для лесоохраны

«На испытаниях новых беспилотников нужно присутствие не только министра лесного хозяйства и лесопереработки края, но и всех руководителей или главных инженеров Хабаровских предприятий, занимающихся производством БАС. Это позволит нам оперативно получить ответы на все технические вопросы и решить их здесь и сейчас. Тогда использование беспилотников в разведке при пожарах будет гораздо эффективнее», — подчеркнул Дмитрий Демешин.