В Хабаровском крае дан старт выборам в органы местного самоуправления

Политические партии, которые планируют участвовать в выборах, необходимо будет провести съезд, чтобы определить, какие кандидаты будут представлены в её федеральном списке, а также выдвинуть кандидатов по одномандатным избирательным округам. В федеральном списке партия может выдвинуть не менее 200 и не более 400 кандидатов. Не более 50% от числа кандидатов могут быть беспартийные граждане России. В него также могут быть включены кандидаты, выдвинутые партией по одномандатным избирательным округам.