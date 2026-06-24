В Хабаровском крае дан старт выборам в органы местного самоуправления

22 июня 2026 года опубликованы решения о назначении выборов депутатов Собраний депутатов первого созыва в 12 вновь образованных округах Хабаровского края. Так, в единый день голосования будут избраны представительные органы Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко муниципальных округов.
Также опубликовано решение о назначении дополнительных выборов депутатов Хабаровской городской Думы по одномандатным избирательным округам №№ 31, 33 и 34.
Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2026 года пройдет в течение трех дней. В выборах в Госдуму, а также в кампаниях других уровней могут участвовать 17 партий.
Политические партии, которые планируют участвовать в выборах, необходимо будет провести съезд, чтобы определить, какие кандидаты будут представлены в её федеральном списке, а также выдвинуть кандидатов по одномандатным избирательным округам. В федеральном списке партия может выдвинуть не менее 200 и не более 400 кандидатов. Не более 50% от числа кандидатов могут быть беспартийные граждане России. В него также могут быть включены кандидаты, выдвинутые партией по одномандатным избирательным округам.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что КПРФ утвердила на 19-м съезде предвыборный список кандидатов в Государственную думу девятого созыва. Для Дальнего Востока партия объединила в одну региональную группу сразу пять субъектов — Приморский и Хабаровский края, Камчатку, Магаданскую область и Еврейскую автономию. Группу возглавил действующий депутат и секретарь ЦК Алексей Корниенко. Вторым номером группы идет хабаровчанин Петр Перевезенцев — детский омбудсмен Хабаровского края и первый секретарь Хабаровского крайкома КПРФ. Тройку замыкает первый секретарь Приморского крайкома и вице-спикер Законодательного собрания Приморья Анатолий Долгачев.